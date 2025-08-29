Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Israël entame les opérations préliminaires pour attaquer la ville de Gaza
information fournie par Reuters•29/08/2025 à 12:03
L'armée israélienne a
déclaré vendredi avoir entamé des opérations préliminaires et
les premières étapes d'une attaque contre la ville de Gaza,
ajoutant qu'elle opère actuellement avec une grande force à sa
périphérie.
(Ahmed Elimam et de Tala Ramadan à Dubaï ; version française
Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)
Plus de 800 personnes ont été exécutées en Iran depuis le début de l'année, a déclaré vendredi l'ONU, dénonçant "un schéma systématique d'utilisation de la peine de mort comme outil d'intimidation par l'Etat". Le bureau des droits de l'homme des Nations Unies a ...
Lire la suite
information fournie par France 24•29.08.2025•11:33•
Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en 2025, le président américain a promis d’expulser des dizaines de milliers de migrants en situation irrégulière. Parmi eux, 18 000 Indiens entrés illégalement dans le pays. En février dernier, l'administration Trump ...
Lire la suite
La Cour constitutionnelle thaïlandaise a destitué vendredi la Première ministre Paetongtarn Shinawatra et son cabinet pour sa gestion des tensions entre son pays et le Cambodge voisin. Dans leur verdict, les neuf juges, qui avaient commencé à rendre leur décision ...
Lire la suite
Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,32% pour le Dow Jones .DJI , de 0,31% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,45% pour le Nasdaq .IXIC : * MARVELL ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer