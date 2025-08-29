Israël entame les opérations préliminaires pour attaquer la ville de Gaza

L'armée israélienne a déclaré vendredi avoir entamé des opérations préliminaires et les premières étapes d'une attaque contre la ville de Gaza, ajoutant qu'elle opère actuellement avec une grande force à sa périphérie.

