Israël dit continuer de mener des frappes à grande échelle contre Téhéran

L'armée israélienne a déclaré dans la nuit de dimanche à lundi qu'elle continuait de mener des frappes à grande échelle contre des "cibles" situées à travers la capitale iranienne Téhéran, après que l'Iran a mené dimanche dans la région des ripostes à l'opération conjointe lancée par les Etats-Unis et Israël.

Dans un communiqué distinct, Tsahal a dit également aux premières heures de la journée de lundi avoir intercepté des missiles lancés depuis le Liban, qui ont provoqué des sirènes d'alerte dans plusieurs zones du nord d'Israël.

Il pourrait s'agir du premier signe indiquant que le mouvement libanais armé du Hezbollah, de longue date l'un des principaux alliés de Téhéran au Proche-Orient, est entré dans le conflit.

(Rami Ayyub, Alexander Cornwell, Nayera Abdallah, Maha El Dahan et Parisa Hafezi, avec la contribution des bureaux de Reuters; version française Jean Terzian)