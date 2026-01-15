 Aller au contenu principal
Israël dit bombarder des cibles du Hezbollah au Liban
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 16:21

L'armée israélienne a déclaré jeudi mener des frappes sur des cibles du Hezbollah en plusieurs points du Liban en réponse aux "violations répétées du cessez-le-feu" par le groupe chiite libanais.

Un porte-parole de Tsahal avait auparavant émis un ordre d'évacuation pour les habitants de bâtiments du village libanais de Sohmor, dans la vallée de la Bekaa.

Depuis le cessez-le-feu conclu sous l'égide des États-Unis en 2024, Israël et le Liban s'accusent mutuellement de violation de l'accord qui a mis un terme à plus d'un an de combats entre Tsahal et le Hezbollah.

Le Liban est depuis lors soumis à une pression croissante de la part des États-Unis et d'Israël pour désarmer le Hezbollah, soutenu par l'Iran. Beyrouth craint qu'Israël n'intensifie considérablement ses frappes dans le pays pour pousser les dirigeants libanais à démanteler plus rapidement les arsenaux du Hezbollah.

(Rédigé par Ahmed Elimam, Jana Choukeir et Yomna Ehab ; version française Etienne Breban ; édité par Sophie Louet)

Proche orient
