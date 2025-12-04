Israël dit avoir tué une quarantaine de membres du Hamas dans les tunnels de Gaza

L'armée israélienne a déclaré jeudi avoir tué une quarantaine de combattants du Hamas qui étaient piégés dans des tunnels situés sous Rafah, ville du sud de la bande de Gaza désormais sous contrôle israélien.

Parmi les suspects tués figurent au moins trois commandants locaux, a précisé l'armée israélienne, ainsi que le fils de l'un des dirigeants en exil du Hamas, Ghazi Hamad.

Des sources du Hamas ont fait état de la mort d'au moins un commandant, Mohammad al-Baouab, mais le mouvement n'a pas officiellement confirmé l'information de Tsahal.

Selon des responsables israéliens et américains, environ 200 membres du Hamas se trouvaient depuis des mois dans les tunnels de l'enclave palestinienne. Beaucoup d'entre eux en sont depuis sortis et ont été tués lors d'affrontements ou se sont rendus, selon les médias israéliens.

Washington et d'autres médiateurs ont cherché, en vain, à conclure un accord pour que les membres du Hamas déposent les armes en échange d'un passage vers d'autres parties de l'enclave. L'envoyé spécial des États-Unis, Steve Witkoff, a déclaré qu'un tel accord constituerait un test pour un processus plus large de désarmement du Hamas dans toute la bande de Gaza.

Le Hamas n'a pas officiellement confirmé le nombre de personnes encore prisonnières des tunnels de la bande de Gaza.

