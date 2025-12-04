Israël dit avoir frappé deux villes dans le sud du Liban

L'armée israélienne a déclaré avoir frappé des cibles dans deux villes du sud du Liban jeudi après avoir ordonné l'évacuation de deux bâtiments qui, selon elle, étaient utilisés par des combattants du Hezbollah.

Environ une heure après le premier avertissement, un porte-parole de l'armée a émis un autre avis demandant aux habitants de bâtiments situés dans deux autres villes de quitter les lieux.

Ces frappes interviennent au lendemain d'une réunion du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu entre Israël et le Liban dans le but d'engager, sous la pression des Etats-Unis, une discussion bilatérale pour l'heure quasi inexistante sur une plus grande variété de thèmes.

Les deux pays ont pour ont la première fois fait participer des représentants civils à cette réunion et un responsable de la sécurité libanaise, informé de la teneur des discussions, a déclaré que la réunion avait été "positive", en refusant de dire si des thèmes politiques ou économiques avaient été abordés au-delà des habituelles questions relatives au cessez-le-feu.

(Reportage de Jana Choukeir et Tala Ramadan ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)