 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Israël dit avoir frappé deux villes dans le sud du Liban
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 15:35

L'armée israélienne a déclaré avoir frappé des cibles dans deux villes du sud du Liban jeudi après avoir ordonné l'évacuation de deux bâtiments qui, selon elle, étaient utilisés par des combattants du Hezbollah.

Environ une heure après le premier avertissement, un porte-parole de l'armée a émis un autre avis demandant aux habitants de bâtiments situés dans deux autres villes de quitter les lieux.

Ces frappes interviennent au lendemain d'une réunion du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu entre Israël et le Liban dans le but d'engager, sous la pression des Etats-Unis, une discussion bilatérale pour l'heure quasi inexistante sur une plus grande variété de thèmes.

Les deux pays ont pour ont la première fois fait participer des représentants civils à cette réunion et un responsable de la sécurité libanaise, informé de la teneur des discussions, a déclaré que la réunion avait été "positive", en refusant de dire si des thèmes politiques ou économiques avaient été abordés au-delà des habituelles questions relatives au cessez-le-feu.

(Reportage de Jana Choukeir et Tala Ramadan ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank