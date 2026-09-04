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Israël dit avoir bombardé le sud du Liban après une frappe de drone du Hezbollah
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 23:24
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- L'armée israélienne a déclaré vendredi avoir mené des frappes sur le sud du Liban après que le Hezbollah a lancé un drone vers des soldats israéliens.

Trois personnes ont été tuées dans les frappes israéliennes qui ont également fait 23 blessés, selon le ministère libanais de la Santé. Des médecins, des femmes et des enfants faisaient partie des personnes blessées.

Le Hezbollah n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Depuis le 2 mars, les frappes israéliennes ont tué plus de 4.300 personnes au Liban.

(Reportage de Yasmine Ghania et Nazih Osseiran; version française Zhifan Liu)

Proche orient
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