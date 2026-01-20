Israël démolit des locaux de l'agence de l'Onu pour les réfugiés palestiniens à Jérusalem-Est

(Actualisé avec Lazzarini)

par Pesha Magid

Israël a démoli mardi des structures à l'intérieur du complexe de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens à Jérusalem-Est, l'Etat hébreu s'étant emparé du site l'année dernière dans un acte condamné par l'agence comme une violation du droit international.

Des bulldozers, escortés par les forces israéliennes, ont rasé plusieurs structures dans l'enceinte de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), où des dizaines de membres du personnel travaillaient autrefois.

L'UNRWA, qui a été accusée de partialité par Israël, n'a pas utilisé le bâtiment depuis le début de l'année dernière, après qu'Israël lui a ordonné d'évacuer les locaux et de cesser ses activités.

Un porte-parole de l'UNRWA, Jonathan Fowler, a déclaré à Reuters que les forces israéliennes avaient pénétré dans le complexe vers 7 heures du matin, heure locale (05h00 GMT) et avaient fait entrer des bulldozers à l'intérieur après avoir déloger l'équipe de sécurité du complexe.

"Il s'agit d'une attaque sans précédent contre l'UNRWA et ses locaux, qui constitue également une grave violation du droit international et des privilèges et immunités des Nations unies", a déclaré Jonathan Fowler.

Le directeur de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a condamné cette démolition dans une déclaration publiée sur X, la qualifiant de "nouvelle forme de violation flagrante et délibérée du droit international".

Il a déclaré qu'il s'agissait de la dernière d'une série d'actions menées par Israël contre l'UNRWA, après une opération contre une clinique médicale ce mois-ci et un projet de coupure d'électricité et d'eau dans les installations de l'UNRWA dans les semaines à venir.

D'anciens employés de l'UNRWA ont déclaré que les structures démolies mardi avaient été utilisées pour stocker l'aide destinée à la Cisjordanie et à la bande de Gaza.

"La destruction d'aujourd'hui par l'occupation israélienne est un nouveau message adressé au monde entier : Israël est le seul pays qui peut démolir le droit international et s'en tirer à bon compte", a déclaré Hakam Shahwan, ancien chef de cabinet au siège de l'UNRWA à Jérusalem-Est.

En octobre 2024, la Knesset a adopté une loi interdisant à l'agence d'opérer dans le pays et aux fonctionnaires d'avoir des contacts avec celle-ci.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on l'aperçoit devant le complexe de l'UNRWA, alors qu'un bulldozer commençait à le démolir.

"C'est un jour historique, c'est un jour de fête", déclare-t-il dans la vidéo.

CIBLE D'ISRAËL

Selon Israël, certains membres du personnel de l'UNRWA étaient membres du Hamas et ont participé à l'attaque contre Israël le 7 octobre 2023. Près de 1.200 personnes ont été tuées lors de cette attaque qui a conduit à une offensive de grande envergure d'Israël dans la bande de Gaza.

L'UNRWA, qui a licencié plusieurs membres de son personnel, a déclaré qu'Israël n'avait pas fourni de preuves pour toutes les allégations contre ses employés.

Dans sa déclaration, Philippe Lazzarini estime qu'Israël a mené "une campagne de désinformation à grande échelle" contre l'UNRWA.

Dans un communiqué, le ministère israélien des Affaires étrangères souligne que le "complexe ne jouit d'aucune immunité et que la saisie de ce complexe par les autorités israéliennes a été effectuée conformément au droit israélien et international".

L'UNRWA affirme que le complexe de Jérusalem-Est a conservé son statut de local des Nations unies malgré l'interdiction israélienne de ses activités et que l'agence n'a pas de dettes envers la municipalité.

L'agence onusienne opère à Jérusalem-Est, considéré par de nombreux Etats comme un territoire occupé par Israël. Israël considère que tout Jérusalem fait partie de son territoire.

L'UNRWA agit également dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et dans d'autres régions du Moyen-Orient en fournissant des services de scolarité, de santé, des services sociaux et des abris à des millions de Palestiniens.

(Rédigé par Pesha Magid et Rami Ayyub ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)