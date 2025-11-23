 Aller au contenu principal
Israël cible un membre du Hezbollah à Beyrouth, plusieurs blessés
information fournie par Reuters 23/11/2025 à 14:32

L'armée israélienne a déclaré dimanche avoir ciblé un dirigeant du Hezbollah, groupe libanais aligné sur l'Iran, dans les banlieues sud de Beyrouth.

Au moins une vingtaine de personnes ont été blessées et transportées vers des hôpitaux locaux, ont indiqué des sources médicales.

Aucun commentaire immédiat n'a été fait par le Hezbollah ni par le ministère libanais de la Santé.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait déclaré à son cabinet dimanche matin, avant la frappe, qu'Israël continuerait à combattre le "terrorisme" sur plusieurs fronts.

"Nous continuerons à faire tout ce qui est nécessaire pour empêcher le Hezbollah de rétablir sa capacité à nous menacer", a-t-il dit.

Israël accuse le Hezbollah de tenter de se réarmer depuis un cessez-le-feu soutenu par les États-Unis l'an dernier. Le groupe affirme avoir respecté les exigences visant à mettre fin à sa présence militaire dans la région frontalière proche d'Israël et à permettre le déploiement de l'armée libanaise.

(Laila Bassam, Maya Gebeily, Jaidaa Taha, Ahmed Tolba et Alexander Cornwell; version française Nicolas Delame)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

