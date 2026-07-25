Israël boucle un village de Cisjordanie après une fusillade avec des colons

(Actualisé avec déclarations de l'armée israélienne aux paragraphes 6 & 7)

par Ali Sawafta

Les forces israéliennes ont arrêté samedi des dizaines de Palestiniens dans un village proche de Naplouse, en Cisjordanie occupée, au lendemain de la mort de quatre Palestiniens et deux Israéliens lors d'affrontements entre colons et habitants.

Les autorités palestiniennes en Cisjordanie ont déclaré que les tirs de vendredi avaient été provoqués par des colons qui visaient des villageois à Tal, au sud-ouest de Naplouse. L'armée israélienne a d'abord décrit les civils israéliens impliqués dans l'incident comme des randonneurs, avant de reconnaître que certains étaient armés et d'affirmer que les deux camps avaient ouvert le feu avant l'intervention des troupes.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis des représailles, notamment de démolir la maison de la famille d'un des Palestiniens impliqués. Son cabinet a également annoncé accélérer le processus d'approbation de la construction de nouvelles colonies israéliennes dans la région.

Walid Zidan, le maire de Tal, a déclaré qu'environ 70 personnes du village avaient été arrêtées et interrogées dans un centre d'interrogatoire improvisé dans une maison du village. Une dizaine d'entre elles ont été relâchées jusqu'à présent, a-t-il indiqué à Reuters par téléphone.

"Les perquisitions se poursuivent, des patrouilles de l'armée sillonnent les rues et aucune personne ne circule", a-t-il déclaré.

L'armée israélienne a déclaré que les forces de sécurité avaient interrogé 80 personnes dans la région de Tal et en avaient arrêté 11.

Des dizaines d'autres personnes ont été arrêtées lors de raids menés dans toute la Cisjordanie, a précisé l'armée israélienne, ajoutant que certaines étaient soupçonnées d'être liées au groupe militant Hamas.

L'incident de vendredi s'est produit dans la zone dite "A" de Cisjordanie, sous contrôle administratif des autorités palestiniennes et interdite d'accès aux civils israéliens en vertu de la loi israélienne. La zone A représente moins d'un cinquième de la Cisjordanie.

Les images qui circulent sur les réseaux sociaux de l'incident ayant conduit à la fusillade de vendredi semblent montrer une confrontation confuse entre une foule de villageois et un important groupe d'Israéliens, dont certains au moins sont armés, avec des soldats également visibles.

À un moment donné, on voit au moins deux Israéliens pousser et frapper des Palestiniens avec la crosse de leurs fusils, avant que l'un des Palestiniens ne s'empare d'une des armes et ne soit ensuite apparemment abattu.

Reuters n'a pas été en mesure d'authentifier les images de manière indépendante.

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Eyal Zamir, a déclaré que l'opération de sécurité lancée après la fusillade visait à "contrecarrer le terrorisme, assurer la sécurité des civils israéliens et empêcher toute nouvelle escalade".

Le maire de Tal a déclaré que l'incident avait été déclenché par des colons israéliens qui harcelaient délibérément le village. "Contrairement à ce qu'ils prétendent, les colons ne suivaient ni itinéraire ni sentier. Ils avaient l'intention d'attaquer les maisons", a déclaré Walid Zidan. "Les gens ne cherchaient pas la confrontation. Ils défendaient simplement leurs foyers."

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)