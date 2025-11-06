Israël bombarde le Sud-Liban, dit cibler des positions du Hezbollah

L'armée israélienne a mené jeudi après-midi des frappes aériennes intenses dans le sud du Liban, après avoir ordonné l'évacuation de trois villages dans un secteur où le Hezbollah s'employait selon elle à reconstruire ses capacités militaires.

Israël a lancé cette nouvelle opération en violation de l'accord de cessez-le-feu conclu il y a un an avec le mouvement chiite et alors que l'armée libanaise s'était employée ces derniers mois à démanteler les infrastructures du Hezbollah dans le Sud.

Aucun bilan n'a encore été fourni après les bombardements de l'après-midi. Le ministère libanais de la Santé avait fait état d'un mort après une première salve de bombardements plus tôt dans la journée.

L'ordre d'évacuation diffusé par le porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee, était accompagné de cartes montrant trois bâtiments dans les villages concernés. Il appelait les habitants à s'éloigner d'au moins 500 mètres.

"Israël continuera à défendre toutes ses frontières et à insister sur la pleine application de l'accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël", a déclaré jeudi à la presse la porte-parole du gouvernement israélien, Shosh Bedrosian.

Le Hezbollah a déclaré jeudi qu'il s'engageait à respecter le cessez-le-feu, mais qu'il conservait le "droit légitime" de résister à Israël. Il n'a pas tiré en direction d'Israël depuis l'entrée en vigueur de la trêve il y a un an.

