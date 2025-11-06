Israël bombarde le Sud-Liban, dit cibler des positions du Hezbollah

(Ajoute bilan §3)

L'armée israélienne a mené jeudi après-midi des frappes aériennes intenses dans le sud du Liban, après avoir ordonné l'évacuation de trois villages dans un secteur où le Hezbollah s'employait selon elle à reconstruire ses capacités militaires.

Israël a lancé cette nouvelle opération en violation de l'accord de cessez-le-feu conclu il y a un an avec le mouvement chiite et alors que l'armée libanaise s'était employée ces derniers mois à démanteler les infrastructures du Hezbollah dans le Sud.

Le ministère libanais de la Santé a déclaré que les raids avaient fait un blessé, après avoir fait état d'un mort lors d'une première salve de bombardements plus tôt dans la journée.

L'ordre d'évacuation diffusé par le porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee, était accompagné de cartes montrant trois bâtiments dans les villages concernés. Il appelait les habitants à s'éloigner d'au moins 500 mètres.

"Israël continuera à défendre toutes ses frontières et à insister sur la pleine application de l'accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël", a déclaré jeudi à la presse la porte-parole du gouvernement israélien, Shosh Bedrosian.

Le Hezbollah a déclaré jeudi qu'il s'engageait à respecter le cessez-le-feu, mais qu'il conservait le "droit légitime" de résister à Israël. Il n'a pas tiré en direction d'Israël depuis l'entrée en vigueur de la trêve il y a un an.

(Ahmad Elimam et Elwely Elwelly à Dubaï, Tamar Uriel-Beeri et Alexander Cornwell à Jérusalem ; rédigé par Elwely Elwelly et Maya Gebeily ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)