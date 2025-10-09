Israël-Barghouti ne fera pas partie des Palestiniens libérés dans le cadre de l'accord-porte-parole

Israël n'a pas l'intention de libérer l'ancien responsable du Tanzim, l’une des branches armées du Fatah palestinien, Marwan Barghouti, dans le cadre de l'accord d'échange d'otages contre des prisonniers conclu avec le Hamas, a déclaré jeudi une porte-parole du gouvernement israélien.

"Je peux vous dire à ce stade qu'il ne fera pas partie de cette libération", a déclaré la porte-parole Shosh Bedrosian aux journalistes.

Israël et le Hamas sont convenus, lors de pourparlers indirects en Egypte, que les 48 otages détenus à Gaza seraient libérés - ou leurs dépouilles restituées - en échange d'environ 2.000 prisonniers palestiniens détenus par Israël.

(Rédigé par Alexander Cornwell et Pesha Magid ; version française Kate Entringer)