Israël-Barghouti insulté par Ben-Gvir lors d'une visite inopinée sans sa cellule

par Alexander Cornwell

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a rendu visite cette semaine au dirigeant palestinien emprisonné Marwan Barghouti, lui lançant "tu ne gagneras pas", montre une vidéo diffusée vendredi.

Itamar Ben-Gvir a partagé la vidéo sur son compte X, s'adressant à Marwan Barghouti – figure fédératrice côté palestinien, détenu depuis plus de vingt ans – en affirmant que toute personne menaçant Israël serait éliminée.

La visite à la prison a eu lieu plus tôt dans la semaine, mais n'a été rendue publique qu'après que le ministre des Finances Bezalel Smotrich a annoncé jeudi le lancement de travaux pour une colonie destinée à isoler Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie.

Les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est comme capitale d'un futur État. Le bureau de Bezalel Smotrich a déclaré que cette initiative visait à "enterrer" l'idée d'un État palestinien.

Dans la vidéo publiée sur X, où Marwan Barghouti apparaît amaigri et affaibli, Itamar Ben-Gvir déclare : "Tu ne gagneras pas. Quiconque s'en prend au peuple d'Israël, quiconque assassine nos enfants, quiconque assassine nos femmes – nous l'éliminerons."

Le bureau du Premier ministre israélien et le porte-parole d'Itamar Ben-Gvir n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'Autorité palestinienne a qualifié ces propos de "menace directe" contre Marwan Barghouti, âgé de 66 ans. Ce dernier est un haut responsable du mouvement Fatah, qui dirige l'Autorité palestinienne et exerce un pouvoir civil limité sur certaines zones de Cisjordanie occupée.

Marwan Barghouti a été condamné en 2004 à cinq peines de prison à perpétuité et à 40 ans de détention, après avoir été reconnu coupable par un tribunal d'avoir orchestré des embuscades et des attentats-suicides contre des Israéliens durant la seconde Intifada palestinienne. Il a toujours nié les accusations portées contre lui.

Un sondage publié le 6 mai par le Palestinian Centre for Policy and Survey Research indiquait que Marwan Barghouti obtiendrait 50% des voix dans une élection présidentielle à trois candidats, contre Mahmoud Abbas et Khaled Mechaal, haut responsable du Hamas, avec une participation estimée à 64%.

(Avec Ahmed Elimam à Dubai et Ali Sawafta à Ramallah; version française Nicolas Delame)