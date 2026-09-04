Israël affirme avoir délogé des combattants du Hezbollah de tunnels sous une crête stratégique au Liban

L'armée israélienne a délogé des combattants du Hezbollah retranchés dans des tunnels sous la crête stratégique d'Ali al-Taher, dans le sud du Liban, a déclaré vendredi le ministre israélien de la Défense, Israel Katz.

Le groupe soutenu par l'Iran n'a pas immédiatement réagi.

Israël avait affirmé que des combattants du Hezbollah étaient installés dans des tunnels sous cette crête, qui domine une vaste zone et était devenue l’un des principaux points de confrontation de la guerre entre Israël et le Hezbollah, malgré un cessez-le-feu annoncé en juin.

Reuters avait rapporté jeudi que l’Iran avait averti les États-Unis le mois dernier qu’il réagirait avec force à toute offensive israélienne contre la crête.

"La mission est terminée et les tunnels ont été débarrassés des terroristes", a déclaré Israel Katz sur les réseaux sociaux, après un communiqué de l'armée publié jeudi soir indiquant qu'elle avait pris le contrôle opérationnel de la crête.

L’armée a déclaré que certains combattants du Hezbollah avaient été "éliminés", tandis que d’autres avaient fui.

Le Hezbollah n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire et Reuters n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante la situation sur la crête.

Le groupe chiite aurait construit dans cette zone un centre de commandement souterrain ainsi que des dépôts d’armes. Il avait affirmé qu’il résisterait à toute offensive israélienne.

ISRAËL LIBÈRE CINQ DÉTENUS LIBANAIS

Israël a étendu sa présence militaire dans de vastes zones du sud du Liban depuis le lancement, en mars, d'une nouvelle campagne contre le Hezbollah.

Vendredi, les autorités israéliennes ont remis quatre personnes détenues en Israël aux autorités libanaises, par l’intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Un ressortissant libanais avait été libéré plus tôt jeudi. La libération des détenus s’inscrit dans le cadre de mesures de confiance convenues lors de pourparlers entre le Liban et Israël sous médiation des États-Unis.

Israël a déclaré jeudi qu’aucun des cinq n’avait été identifié comme ayant des liens avec des groupes militants.

Un comité libanais qui défend les droits des Libanais détenus en Israël affirme que l’armée israélienne a arrêté des dizaines de personnes à l’intérieur du Liban au cours des six derniers mois. Certaines ont été libérées après quelques jours ou quelques semaines, tandis que d’autres restent détenues en Israël.

Le CICR a déclaré vendredi qu’il n’avait plus eu accès à aucune personne détenue par Israël depuis octobre 2023.

"De nombreuses familles au Liban attendent toujours des informations sur le sort de leurs proches qui pourraient être détenus, décédés ou portés disparus", a précisé l’organisation.

Le président libanais Joseph Aoun a déclaré vendredi que les personnes libérées cette semaine faisaient partie d’un "premier groupe", laissant entendre que d’autres pourraient suivre.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que le Liban remettrait également à Israël les dépouilles de personnalités juives tuées au Liban dans les années 1980, sans toutefois fournir de noms ni préciser de calendrier.

(Reportage Maya Gebeily et Rami Ayyub, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)