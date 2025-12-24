 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Israël accuse le Hamas de violer la trêve à Gaza, annonce des représailles
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 16:33

(Actualisé avec réaction du Hamas, déclarations supplémentaires de Netanyahu)

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé mercredi le Hamas de violer l'accord de cessez-le-feu à Gaza et promis de riposter après qu'un militaire a été blessé par un engin explosif à Rafah, dans le sud du territoire palestinien.

Dans un communiqué, le bureau du Premier ministre appelle le Hamas à respecter pleinement l'accord d'octobre qui prévoit notamment la démilitarisation du groupe islamiste et lui interdit de participer à la gouvernance de l'enclave.

Selon l'armée israélienne, un engin explosif a été déclenché contre un véhicule militaire dans la zone de Rafah, blessant légèrement un officier.

Dans un discours prononcé lors d'une cérémonie de remise des diplômes à des pilotes de l'armée de l'air, Benjamin Netanyahu a évoqué l'attaque à Rafah et reproché au Hamas de na pas avoir l'intention de déposer les armes comme le prévoit l'accord de trêve conclu en octobre.

"Israël réagira en conséquence", a-t-il déclaré.

Le Hamas a nié toute responsabilité. "L’explosion a été causée par des bombes abandonnées par l’ennemi qui n’avaient pas explosé auparavant, et nous en avons informé les médiateurs", a déclaré Mahmoud Merdawi, un responsable du Hamas, dans un message publié sur X.

Les violences ont diminué mais n'ont pas cessé depuis l'entrée en vigueur de la trêve dans la bande de Gaza le 10 octobre dernier, les belligérants s'accusant régulièrement de violer le cessez-le-feu.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, Israël a tué plus de 400 personnes dans le territoire depuis la suspension officielle des hostilités.

Benjamin Netanyahu a également mentionné le Hezbollah libanais mercredi, déclarant qu'il n'avait lui aussi aucune intention de déposer les armes. "Nous nous penchons également sur cette question", a-t-il dit.

Israël doit encore régler ses comptes avec les Houthis, soutenus par l'Iran, au Yémen, ainsi qu'avec l'Iran lui-même, a-t-il ajouté.

"Tandis que ces anciennes menaces évoluent, de nouvelles surgissent matin et soir. Nous ne recherchons pas la confrontation, mais nous restons vigilants face à tout danger potentiel", a déclaré Benjamin Netanyahu.

Le Premier ministre israélien doit rencontrer Donald Trump la semaine prochaine, principalement pour discuter de la prochaine phase du plan de Trump pour Gaza.

(Rédigé par Ahmed Elimam, Nayera Abdallah et Steven Scheer ; version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Benjamin Netanyahu, le 16 octobre 2025, à Jerusalem ( POOL / ALEX KOLOMOISKY )
    Industries de défense : Netanyahu annonce un méga-plan pour réduire la "dépendance" d'Israël à l'armement étranger
    information fournie par Boursorama avec Media Services 24.12.2025 17:47 

    L'Etat hébreu est le premier récipiendaire de l'aide militaire américaine et se fournit également auprès de plusieurs pays européens. "Nous voulons réduire notre dépendance, même vis-à-vis de nos amis". Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé ... Lire la suite

  • Un pétrolier dans le détroit d'Ormuz, entre Iran et Oman (illustration) ( AFP / GIUSEPPE CACACE )
    Golfe Persique : l'Iran saisit un pétrolier pour "contrebande" de carburant
    information fournie par Boursorama avec Media Services 24.12.2025 17:17 

    La navire a été araisonné avec 16 membres d'équipage non iraniens à son bord. Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont arraisonné mercredi 24 décembre un navire soupçonné de se livrer à la contrebande de carburant, avec à son bord 16 membres ... Lire la suite

  • Un arbre de Noël devant la Bourse de New York, le 5 décembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street stable avant Noël
    information fournie par AFP 24.12.2025 16:16 

    La Bourse de New York évolue sans grand dynamisme mercredi, à l'entame d'une séance écourtée de plusieurs heures à la veille de Noël, où une faible participation est attendue chez les investisseurs. Vers 15H05 GMT, le Dow Jones prenait 0,24%, l'indice Nasdaq cédait ... Lire la suite

  • Thierry Breton, alors commissaire européen au marché intérieur, lors d'une conférence de presse sur les enquêtes menées par l'UE sur Apple, Google et Meta en vertu de la nouvelle loi numérique, le 25 mars 2024 à Bruxelles ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )
    Thierry Breton, l'ancien commissaire européen devenu paria aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 24.12.2025 16:14 

    Forte tête, Thierry Breton s'était imposé comme une figure centrale de l'ancienne équipe de la Commission européenne avec son combat en faveur de la régulation des géants de la tech, qui lui vaut aujourd'hui une interdiction de séjour aux Etats-Unis. Le Français, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank