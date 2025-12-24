Israël accuse le Hamas de violer la trêve à Gaza, annonce des représailles

(Actualisé avec réaction du Hamas, déclarations supplémentaires de Netanyahu)

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé mercredi le Hamas de violer l'accord de cessez-le-feu à Gaza et promis de riposter après qu'un militaire a été blessé par un engin explosif à Rafah, dans le sud du territoire palestinien.

Dans un communiqué, le bureau du Premier ministre appelle le Hamas à respecter pleinement l'accord d'octobre qui prévoit notamment la démilitarisation du groupe islamiste et lui interdit de participer à la gouvernance de l'enclave.

Selon l'armée israélienne, un engin explosif a été déclenché contre un véhicule militaire dans la zone de Rafah, blessant légèrement un officier.

Dans un discours prononcé lors d'une cérémonie de remise des diplômes à des pilotes de l'armée de l'air, Benjamin Netanyahu a évoqué l'attaque à Rafah et reproché au Hamas de na pas avoir l'intention de déposer les armes comme le prévoit l'accord de trêve conclu en octobre.

"Israël réagira en conséquence", a-t-il déclaré.

Le Hamas a nié toute responsabilité. "L’explosion a été causée par des bombes abandonnées par l’ennemi qui n’avaient pas explosé auparavant, et nous en avons informé les médiateurs", a déclaré Mahmoud Merdawi, un responsable du Hamas, dans un message publié sur X.

Les violences ont diminué mais n'ont pas cessé depuis l'entrée en vigueur de la trêve dans la bande de Gaza le 10 octobre dernier, les belligérants s'accusant régulièrement de violer le cessez-le-feu.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, Israël a tué plus de 400 personnes dans le territoire depuis la suspension officielle des hostilités.

Benjamin Netanyahu a également mentionné le Hezbollah libanais mercredi, déclarant qu'il n'avait lui aussi aucune intention de déposer les armes. "Nous nous penchons également sur cette question", a-t-il dit.

Israël doit encore régler ses comptes avec les Houthis, soutenus par l'Iran, au Yémen, ainsi qu'avec l'Iran lui-même, a-t-il ajouté.

"Tandis que ces anciennes menaces évoluent, de nouvelles surgissent matin et soir. Nous ne recherchons pas la confrontation, mais nous restons vigilants face à tout danger potentiel", a déclaré Benjamin Netanyahu.

Le Premier ministre israélien doit rencontrer Donald Trump la semaine prochaine, principalement pour discuter de la prochaine phase du plan de Trump pour Gaza.

(Rédigé par Ahmed Elimam, Nayera Abdallah et Steven Scheer ; version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)