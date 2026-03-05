Israël a décidé en novembre dernier d'abattre Khamenei - ministre

Israël a pris en novembre dernier la décision d'abattre le guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré jeudi soir le ministre israélien de la Défense, précisant que le projet initial était de procéder à cet assassinat environ six mois plus tard.

Ali Khamenei a été tué dans les premiers heures de la campagne militaire lancée samedi par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran. Plusieurs hauts responsables iraniens ont également été tués dans les bombardements.

"Dès novembre, nous nous sommes réunis avec le Premier ministre (Benjamin Netanyahu) en comité très restreint, et le Premier ministre a fixé l'objectif d'éliminer Khamenei", a dit Israël Katz à la chaîne d'information N12 TV. Le plan devait initialement être concrétisé vers la fin du premier semestre 2026, a-t-il précisé.

Ce projet a par la suite été partagé auprès de Washington et avancé dans le temps en raison des manifestations antigouvernementales ayant éclaté en Iran en janvier, a ajouté le ministre de la Défense, disant qu'Israël craignait alors que Téhéran, sous pression, décide d'attaquer les intérêts israéliens et américains dans la région.

L'Etat hébreu a déclaré que sa campagne militaire en Iran est destinée à éradiquer la menace représentée par les programmes nucléaire et balistique de Téhéran, et de provoquer un changement de régime.

De son côté, le président américain Donald Trump, dont l'administration avait ouvert l'an dernier des négociations avec l'Iran sur son nucléaire - un nouveau cycle de pourparlers s'était tenu quelques jours à peine avant le début de l'offensive israélo-américaine -, a livré des commentaires parfois contradictoires à propos des objectifs et du calendrier de cette opération.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré lundi qu'un projet d'attaque israélienne contre l'Iran avait incité les Etats-Unis à effectuer des frappes "de manière préventive", par crainte de représailles de Téhéran aux actions d'Israël.

Donald Trump a déclaré le lendemain avoir ordonné l'opération militaire car il pensait que Téhéran était sur le point de lancer une attaque contre les troupes américaines au Moyen-Orient, ajoutant avoir presque forcé la main d'Israël.

