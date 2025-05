information fournie par So Foot • 20/05/2025 à 09:07

Ismaïla Sarr : « Je ne sais pas pourquoi, mais les coupes, c’est mon truc »

La France avait laissé Ismaïla Sarr en août dernier, au terme d'un cru 2023-2024 insipide avec l'OM. Moins d'un an plus tard, le Sénégalais renaît en Angleterre : sa belle saison à Crystal Palace vient d'être couronnée d'une FA Cup, au nez et à la barbe de Manchester City (1-0). L'ancien Rennais nous raconte ce titre arraché au mental.

On a aperçu quelques larmes dans tes yeux après le coup de sifflet final samedi. D’où venait cette émotion ?

C’était pour nos supporters, ils ont beaucoup donné. Mais aussi parce que j’ai subi beaucoup de critiques la saison dernière, c’est ça qui m’a touché. C’était incroyable de gagner cette année, parce que malgré notre début de saison difficile (8 petits points et une 19 e place au soir de la 12 e journée, NDLR) , on a beaucoup bossé. Ce trophée, Crystal Palace le méritait.…

Propos recueillis par Vivien Dupont pour SOFOOT.com