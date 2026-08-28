Islande-Une courte majorité défavorable aux discussions d'adhésion à l'UE - sondage

Une courte majorité d'électeurs islandais s'oppose à la reprise des négociations d'adhésion à l'UE, selon un sondage Gallup publié vendredi, à la veille d'un référendum sur le sujet.

D'autres sondages réalisés récemment faisaient ressortir une courte majorité en faveur des négociations.

Le scrutin du 29 août ne porte pas sur l'adhésion en soi et si la réponse à une reprise des pourparlers avec l'UE est positive, cela obligerait l'Islande à organiser un second référendum sur l'adhésion à l'Union européenne, actuellement composée de 27 États membres, sur la base des conditions convenues lors des négociations.

Selon le dernier sondage en date, réalisé du 24 au 27 août auprès de 4.583 personnes, 51,6% des personnes interrogées s'opposent à la tenue de négociations avec Bruxelles sur l'adhésion à l'UE, tandis que 48,4% y sont favorables.

Il y a deux jours, le quotidien islandais Visir avait publié un sondage, réalisé par l'institut Maskina du 21 au 25 août auprès de 1.019 personnes, montrant au contraire que 51,3% des répondants étaient favorables à la reprise des négociations avec Bruxelles, contre 48,7% s'y opposant.

Un sondage réalisé encore plus tôt dans le mois avait donné le camp en faveur d'une reprise des pourparlers avec l'UE à 52,2% et celui contre une telle reprise à 47,8%.

Reykjavik a interrompu les négociations d'adhésion en 2013, quatre ans après avoir déposé sa candidature, à la suite de l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement eurosceptique.

Le gouvernement islandais présente son projet d'adhésion comme un moment "maintenant ou jamais" et la Première ministre Kristrun Frostadottir a déclaré aux électeurs en août qu'un "non" au référendum mettrait fin à toutes les spéculations sur l'entrée dans l'UE.

(Louise Rasmussen, Version française Benoit Van Overstraeten)