Islande-Le Parlement approuve un référendum en août sur l'UE

Le Parlement islandais a voté jeudi en faveur de la tenue le 29 août prochain d'un référendum consacré à la reprise ou non des négociations d'adhésion à l'Union européenne, soutenant ainsi le projet du gouvernement de centre-gauche de faire entrer le pays dans le bloc communautaire d'ici la fin de la décennie.

Si Reykjavik avait abandonné en 2013 les négociations ouvertes quatre ans plus tôt avec Bruxelles en raison de l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement eurosceptique, la hausse du coût de la vie et la guerre en Ukraine ont relancé l'intérêt de l'île pour une intégration à l'UE, comme le montrent les enquêtes d'opinion.

En cas de "oui" majoritaire lors du référendum d'août, les électeurs islandais seront à nouveau appelés à approuver, lors d'un référendum ultérieur, les conditions d'adhésion à l'UE. En cas d'une majorité de "non", a dit le gouvernement, le projet d'intégrer le bloc communautaire sera abandonné.

Trente-quatre des 63 élus du Parlement ont voté en faveur de la tenue du référendum, 8 se sont prononcés contre, tandis que 14 élus se sont abstenus et 7 autres étaient absents.

L'Islande fait déjà partie du marché unique européen, de l'espace Schengen et de l'Association européenne de libre-échange. Elle est également membre de l'Otan.

(Louise Rasmussen à Copenhague; version française Jean Terzian)