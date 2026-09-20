Isère : deux morts dans un accident de deltaplane à la coupe Icare

Deux personnes sont décédées lors d'un accident de deltaplane lors de la Coupe Icare en Isère ( AFP / REMY GABALDA )

Deux personnes sont décédées lors d'un accident de deltaplane survenu dimanche lors de la Coupe Icare, ont indiqué la préfecture de l'Isère et les organisateurs de ce festival annuel de sports aériens.

"Toute la communauté est endeuillée. Deux pilotes deltistes en tandem viennent de perdre la vie lors d’un vol du matin", ont indiqué dans un communiqué les organisateurs de cette manifestation dédiée aux parapentes, deltaplanes, paramoteurs, ULM et autres montgolfières, qui se déroule chaque année dans le massif de Chartreuse à Saint-Hilaire et Lumbin, près de Grenoble.

"Le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) a été engagé ce dimanche matin vers 8h15 sur un accident de deltaplane survenu dans le cadre de la coupe Icare", a indiqué de son côté la préfecture de l'Isère, confirmant le bilan de deux morts.

"Une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble" et confiée au PGHM, précise-t-elle.

Selon une source proche du dossier, le pilote était un ancien journaliste de 29 ans, qui s'était installé dans la région par passion pour le deltaplane et était bien connu dans ce milieu. L'autre victime est sa passagère.

Le deltaplane est tombé le long de falaises difficiles d'accès, compliquant l'intervention des secours, selon la même source.

"Toutes nos pensées vont vers leurs proches et leurs familles", ajoutent les organisateurs dans le communiqué.