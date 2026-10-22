"Iris" de Monet devient l'oeuvre d'art la plus chère vendue en France

Le tableau *Iris* (1924–1925) du peintre français Claude Monet, lors d’une présentation en avant-première de 28 œuvres impressionnistes issues de la collection Schlumberger, dévoilées le 17 septembre 2026, en amont de leur vente prévue le 22 octobre 2026 chez Sotheby’s à Paris ( AFP / LOU BENOIST )

C'est l’œuvre d'art la plus chère jamais vendue aux enchères en France : "Iris", tableau monumental peint par Claude Monet à la fin de sa vie, a été adjugé pour 50 millions d'euros (frais inclus) jeudi à Paris.

La salle des ventes de Sotheby's a retenu son souffle pendant près de 45 minutes de bataille entre les acheteurs par téléphone.

Cette toile du maître de l'impressionnisme était présentée au public pour la première fois dans le cadre de la vente d'une collection de la famille Schlumberger.

Le tableau de grandes dimensions (haut de 1,60 mètre et large de 1,80 mètre) n'avait jamais quitté l'hôtel particulier de la famille Schlumberger à Paris et n'était connu qu'à travers une photographie en noir et blanc.

Il avait été acquis par Jeanne Schlumberger (1889-1983), "une brillante collectionneuse d'art", auprès de la famille du peintre, selon Thomas Bompard, codirecteur du département Moderne et Contemporain à Sotheby's France.

"Iris" était estimé entre 22 et 30 millions d'euros, soit "la plus haute estimation jamais attribuée à une peinture présentée aux enchères en France", avait indiqué Sotheby's lors de la présentation de la vente en septembre.

Que ce soit avec ses fameux nénuphars, ses paysages champêtres ou ses vues de Venise, Paris ou Londres, les toiles du peintre français (1840-1926) affolent régulièrement les salles des ventes partout dans le monde.

Une représentation de "Meules" dans un champ de Claude Monet avait été adjugée à 110,7 millions de dollars en 2019 à New-York.

Jeudi, trois autres oeuvres de Monet ont été vendues lors des enchères organisées par Sotheby's, dont "Saule pleureur", vendu à 9,6 millions d'euros et "La Seine à Vernon" pour 4,2 millions d'euros. Le montant total des ventes des 27 oeuvres présentées atteint 74,4 millions d'euros (frais inclus).

"Cette collection est extraordinaire de par son histoire et la qualité des œuvres qui la composent", soulignait mi-septembre Thomas Bompard au moment de la présentation des oeuvres.

Retour en Provence

Au mois d'avril, un autre tableau de Monet, "Vétheuil, effet du matin", avait été vendu pour 10,2 millions d'euros à Paris, et était devenu la toile la plus chère jamais vendue de l'artiste en France.

Trois peintures de Paul Cézanne classées "trésors nationaux" ont par ailleurs été retirées de la vente quelques heures avant le début des enchères "dans la perspective de leur retour dans la ville natale de l'artiste, Aix-en-Provence", indique Sotheby's.

Ce retour est le fruit d'un échange "entre les actuels propriétaires et la ville d'Aix-en-Provence, qui, avec le soutien du ministère de la Culture, envisage l'acquisition de ces œuvres pour le Musée Granet", poursuit la maison de vente américaine.

Une autre vente aux enchères était organisée jeudi par la maison Christie's. Vingt-six œuvres ont été adjugées, dont deux tableaux de Claude Monet, "Bord des falaises à Pourville", vendu pour 12,7 millions d'euros et "Trois pots de tulipes", pour 3,1 millions d'euros.

Une œuvre de Pierre-Auguste Renoir, "Jeunes filles au bord de la mer", a été adjugé à 5,8 millions d'euros et "Nature morte au gruyère" de Pablo Picasso à 3 millions d'euros.

Le montant total de la vente de Christie's est de 41,6 millions d'euros.

Basée aux États-Unis, Sotheby's fait partie des deux plus grandes maisons de vente du globe avec sa rivale britannique Christie's.

Le chiffre d'affaires annuel mondial de Sotheby's s'élève à 7 milliards de dollars, tandis que le total mondial des ventes de Christie's culminait à 6,2 milliards de dollars en 2025.