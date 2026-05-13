Iran-Une série de secousses près de Téhéran ravive la crainte d'un séisme majeur

Une série de neuf tremblements de terre de faible magnitude a secoué dans la nuit de mardi à mercredi la région de Pardis, à l'est de Téhéran, selon l'agence de presse semi-officielle Mehr, ravivant les craintes que la capitale iranienne soit confrontée à un séisme majeur.

Ces craintes sont alimentées par un scénario selon lequel la pression tectonique accumulée sous et autour de Téhéran, située à proximité de plusieurs failles actives, pourrait déclencher un séisme de bien plus grande ampleur.

Si les secousses sont fréquentes dans la région, il est beaucoup plus rare qu'elles se produisent plusieurs fois d'affilée.

Les tremblements de terre enregistrés au cours de la nuit ont été ressentis dans un secteur proche de la faille de Mosha, l'une des zones sismiques les plus actives d'Iran.

Les médias d'État ont rapporté que l'un des séismes avait atteint une magnitude de 4,6 et que les secousses, modérées, n'avait provoqué ni victime, ni dégâts matériels.

Selon le sismologue Mehdi Zare, cité par l'agence Mehr, il n'est pas évident que ces secousses correspondent à une libération de l'énergie accumulée susceptible de réduire les risques futurs, ni qu'elles constituent le signe avant-coureur d'une activité sismique plus intense le long du réseau de failles proches de Téhéran.

Mehdi Zare a cependant averti que la vulnérabilité de Téhéran était amplifiée non seulement par la présence de failles actives, mais aussi par un développement urbain dense, une forte concentration de population et une préparation insuffisante.

Il a ajouté que même des séismes relativement faibles pouvaient perturber la capitale en raison de la fragilité de ses infrastructures et de sa congestion, ce qui complique les interventions d'urgence.

Téhéran, agglomération de plus de 14 millions d'habitants, se trouve à proximité de failles actives majeures, notamment celles de Mosha et de Rey. Les experts iraniens ont averti à plusieurs reprises qu'un séisme majeur près de la capitale pourrait avoir des conséquences catastrophiques.

L'Iran figure parmi les pays les plus exposés aux séismes au monde. En 2003, le séisme de Bam, dans le sud-est du pays, avait fait plus de 30.000 morts.

(Rédaction de Dubaï, version française Benjamin Mallet, édité par Benoit Van Overstraeten)