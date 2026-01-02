Iran-Trump menace d'une intervention américaine si Téhéran réprime violemment les manifestations

(Actualisé avec réaction iranienne, détails, contexte)

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que les Etats-Unis étaient prêts à intervenir pour défendre les manifestants en Iran en cas de répression violente des autorités de Téhéran.

"Nous sommes prêts à intervenir", a déclaré le président américain dans un message publié sur Truth Social. Les États-Unis ont frappé des installations nucléaires en Iran en juin dernier, se joignant ainsi à Israël dans une brève guerre contre Téhéran.

Cette prise de position américaine intervient alors que plusieurs personnes ont été tuées jeudi en Iran lors de troubles liés aux plus importantes manifestations depuis trois ans, déclenchées par une inflation exponentielle - 42,5% en décembre.

Répondant aux commentaires de Donald Trump, Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, a averti qu'une ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures iraniennes équivaudrait à déstabiliser toute la région. L'Iran soutient des groupes armés au Liban, en Irak et au Yémen.

Dans plusieurs provinces du pays, les manifestations ont pris une tournure violente.

Un responsable local de l'ouest de l'Iran, où plusieurs décès ont été signalés, a averti que toute agitation ou tout rassemblement illégal seraient traités "de manière décisive et sans indulgence", selon des propos rapportés par les médias officiels.

Le mouvement de protestation a été déclenché par des commerçants, qui ont défilé dimanche dans les rues de Téhéran pour dénoncer la plaie de l'inflation et sa gestion par le gouvernement.

S'exprimant jeudi, avant les propos de Donald Trump, le président iranien Massoud Pezeshkian a reconnu que les défaillances des autorités étaient à l'origine de la crise.

"Nous sommes responsables... Ne cherchez pas à blâmer les États-Unis ou qui que ce soit d'autre. Nous devons servir correctement afin que les gens soient satisfaits de nous... C'est à nous de trouver une solution à ces problèmes", a-t-il déclaré.

La flambée des prix est attisée par l'effondrement de la monnaie nationale.

Le rial chute sous l'effet des sanctions occidentales contre l'économie iranienne et a perdu près de la moitié de sa valeur en un an. Il a atteint mardi un plus bas record de 1.400.000 rials par dollar, d'après des chiffres agrégés par des plateformes en ligne.

Les médias affiliés à l'État et les groupes de défense des droits humains ont fait état d'au moins six morts depuis mercredi, dont un homme qui, selon les autorités, était membre du Bassidj, milice affiliée aux Gardiens de la révolution.

Le groupe Hengaw, une ONG de défense des droits humains kurde basée en Norvège, a déclaré que 29 manifestants avaient été arrêtés lors de la dernière vague de manifestations, dont 14 Kurdes, sept Lors (minorité apparentée aux Persans), sept femmes et deux enfants.

(Rédigé par Shivani Tanna à Bangalore; avec Jana Choukeir et le bureau de Dubai; version française Etienne Breban; édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)