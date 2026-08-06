Iran-Trump dit penser que la guerre va bientôt prendre fin

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information fournie par AFP Video•07.08.2026•20:11•
"Un jockey reste un jockey": en Australie, des dromadaires sont les stars d'une course annuelle, la Marree Camel Cup. Des centaines de spectateurs assistent d'ordinaire à cet événement organisé dans la localité de Marree.
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