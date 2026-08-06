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Iran-Trump dit penser que la guerre va bientôt prendre fin
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 22:35
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Donald Trump a dit jeudi penser que le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran allait "bientôt prendre fin".

Le président américain s'exprimait devant des journalistes.

(Jacob Bogage à Washington, rédigé par Jasper Ward, version française Bertrand Boucey)

Proche orient
Guerre en Iran
Donald Trump
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3 commentaires

  • 10:09

    On s'en tape de ce que "pense " Trump" : c'est le roi des menteurs et de l'esbrouffe, un saltimbanque, un camelot en chariot attelé avec un chapeau décoré du drapeau US qui parcourt les USA pour vendre sa fiole d'élixir de jeunesse : personnage vu dans un vieux western d'Hollywood.

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