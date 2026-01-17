 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Iran-Plus de 3.000 morts depuis le début des manifestations, selon une ONG
information fournie par Reuters 17/01/2026 à 06:48

La répression du vaste mouvement de contestation en Iran a fait a nombre vérifié de 3.090 morts, dont 2.885 manifestants, a rapporté samedi l'organisation de défense des droits humains HRANA, basée aux Etats-Unis.

Des habitants ont indiqué que la répression semblait avoir largement étouffé les manifestations pour le moment et les médias officiels iraniens ont fait état de nouvelles arrestations.

A Téhéran, des habitants ont déclaré que la capitale était calme depuis quatre jours et ont fait état de drones survolant la ville, sans signes de manifestations jeudi ou vendredi.

Les habitants interrogés ont refusé d'être identifiés, pour des raisons de sécurité.

Les manifestations ont éclaté le 28 décembre en raison de l'inflation galopante en Iran, dont l'économie est paralysée par les sanctions, devenant par la suite l'un des plus importants mouvements de contestation que le régime islamique ait connu depuis la révolution de 1979 qui l'a conduit au pouvoir.

(Rédaction de Dubaï; avec Saurabh Sharma à New Delhi; version française Camille Raynaud)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 07:14

    3.000 morts depuis le début des manifestations, selon une ONG qui n'en sait pas plus que les autres

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank