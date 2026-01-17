Iran-Plus de 3.000 morts depuis le début des manifestations, selon une ONG

La répression du vaste mouvement de contestation en Iran a fait a nombre vérifié de 3.090 morts, dont 2.885 manifestants, a rapporté samedi l'organisation de défense des droits humains HRANA, basée aux Etats-Unis.

Des habitants ont indiqué que la répression semblait avoir largement étouffé les manifestations pour le moment et les médias officiels iraniens ont fait état de nouvelles arrestations.

A Téhéran, des habitants ont déclaré que la capitale était calme depuis quatre jours et ont fait état de drones survolant la ville, sans signes de manifestations jeudi ou vendredi.

Les habitants interrogés ont refusé d'être identifiés, pour des raisons de sécurité.

Les manifestations ont éclaté le 28 décembre en raison de l'inflation galopante en Iran, dont l'économie est paralysée par les sanctions, devenant par la suite l'un des plus importants mouvements de contestation que le régime islamique ait connu depuis la révolution de 1979 qui l'a conduit au pouvoir.

(Rédaction de Dubaï; avec Saurabh Sharma à New Delhi; version française Camille Raynaud)