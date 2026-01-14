 Aller au contenu principal
Iran-Plus de 2.500 morts depuis le début des manifestations, selon une ONG
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 06:20

La répression du vaste mouvement de contestation en Iran a fait a nombre vérifié de 2.571 morts, dont 2.403 manifestants et 147 personnes affiliées au gouvernement, a rapporté mercredi l'organisation de défense des droits humains HRANA, basée aux Etats-Unis.

Elle a indiqué que 12 enfants et neuf civils n'étant pas des contestataires font également partie des victimes.

(Bureau de Dubaï)

