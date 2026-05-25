Iran-Netanyahu reconnaît avoir peu d'influence sur Trump-sources

par Rami Ayyub

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a reconnu lors de conversations privées qu'Israël n'avait guère les moyens d'influencer les décisions du président américain Donald Trump concernant la guerre en Iran, ont déclaré des sources à Reuters.

Selon deux responsables israéliens informés des propos de Benjamin Netanyahu à son entourage, le Premier ministre israélien a exprimé ses inquiétudes quant au protocole d'accord en cours de négociation entre l'Iran et les États-Unis pour mettre fin à la guerre qui dure depuis près de trois mois.

Les Etats-Unis et l'Iran ont néanmoins tous deux tempéré les attentes sur une percée imminente dans les négociations de paix, Washington et Téhéran restant en désaccord sur les ambitions nucléaires iraniennes et la levée des sanctions.

Israël a été écarté des derniers pourparlers visant à conclure un protocole d'accord entre Etats-Unis et Iran. Benjamin Netanyahu revendique le droit de poursuivre ses opérations militaires contre les menaces perçues sur tous les fronts, y compris au Liban contre le Hezbollah, allié de l'Iran.

"AUCUNE MARGE DE MANOEUVRE" POUR INFLUENCER TRUMP

Un éventuel accord entre les Etats-Unis et l'Iran, négocié via le Pakistan, prévoirait que l'Iran ouvre le détroit d'Ormuz en échange de la levée du blocus naval américain de ses ports. S'il aboutit, de nouvelles négociations sur les questions nucléaires devraient avoir lieu.

Selon des sources iraniennes, des "formules viables" pourraient être trouvées pour résoudre le différend concernant le stock d'uranium hautement enrichi de l'Iran, avec la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Bien que l'accord ne réponde pas immédiatement aux préoccupations d'Israël concernant le programme nucléaire et les stocks d'uranium enrichi de l'Iran, Benjamin Netanyahu reconnaît qu'Israël "n'a actuellement aucune marge de manoeuvre pour influencer le président (Donald Trump)", a déclaré un responsable israélien à Reuters.

Le cabinet du Premier ministre israélien n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Les deux sources avec lesquelles Reuters s'est entretenu se sont exprimées sous couvert d'anonymat.

TRUMP RÉAFFIRME LE DROIT D’ISRAËL À SE DÉFENDRE

Donald Trump et Benjamin Netanyahu se sont entretenus par téléphone au moins trois fois au cours de la semaine dernière, période durant laquelle Israël s’était préparé à reprendre des frappes aériennes conjointes avec les États-Unis contre l’Iran, selon des responsables israéliens.

Après la première de leurs trois conversations, mardi soir, des journalistes ont demandé à Donald Trump ce qu’il avait dit au Premier ministre israélien.

"C'est un homme très bien, il fera tout ce que je lui demanderai de faire", leur a répondu le président américain.

Les deux dirigeants se sont également entretenus vendredi et samedi, après des entretiens de Donald Trump avec les dirigeants du Golfe, de la Turquie et du Pakistan pour les informer de l’état d’avancement des négociations avec l’Iran.

À l'issue de cette série d'appels, Benjamin Netanyahu a déclaré dans un communiqué qu'il était convenu avec Donald Trump que "tout accord final (...) impliquerait le démantèlement des sites d’enrichissement nucléaire iraniens et le retrait de ses matières nucléaires enrichies de son territoire".

Il a également déclaré que le président américain "avait réaffirmé le droit d’Israël à se défendre contre les menaces sur tous les fronts, y compris au Liban".

Israël et le Hezbollah ont poursuivi les combats malgré un cessez-le-feu conclu le 16 avril. Les troupes israéliennes sont restées déployées sur une large partie du sud du Liban.

(Rédaction de Jérusalem ; rédigé par Rami Ayyub ; version française Etienne Breban)