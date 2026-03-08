Iran-Mojtaba khamenei choisi comme nouveau guide suprême-médias d'Etat

L'Assemblée des experts iraniens a nommé Mojtaba Khamenei pour remplacer son père, l'ayatollah Ali Khamenei, au poste de nouveau chef suprême de la République islamique, ont rapporté dimanche les médias d'État.

Mojtaba Khamenei, un religieux de rang intermédiaire ayant des liens étroits avec les puissants Gardiens de la révolution, a longtemps été considéré comme un successeur potentiel de son père, tué le 28 février après le lancement de frappes américaines et israéliennes contre l'Iran.

