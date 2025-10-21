Iran-Mahdieh Esfandiari, détenue en France, pourrait faire l'objet d'un échange de prisonniers-Tasnim

L'étudiante iranienne Mahdieh Esfandiari, détenue en France, a été préparée pour un échange de prisonniers, a déclaré mardi un diplomate iranien à l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

Ses propos interviennent alors que le ministre iranien des Affaires étrangères Esmail Baghaei a évoqué la veille une "volonté" de Téhéran et de Paris de résoudre le "problème" des prisonniers.

Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris, tous deux ressortissants français, sont détenus en Iran depuis 2022. Ils ont été condamnés la semaine dernière à de lourdes peines de prison sur des accusations d'espionnage et de complot.

"Le ministre des Affaires étrangères a annoncé que Mme Esfandiari avait été placée dans le canal d'échange et nous avons élaboré un ensemble de mesures politiques et consulaires que les deux pays doivent mettre en œuvre", a déclaré le diplomate iranien selon Tasnim.

La France a accusé à plusieurs reprises l'Iran de détenir Cécile Kohler et Jacques Paris de manière arbitraire, de les maintenir dans des conditions proches de la torture à la prison d'Evin à Téhéran et de ne pas leur assurer une protection consulaire adéquate. L'Iran rejette ces accusations.

L'Iran accuse pour sa part la France de détenir arbitrairement Mahdieh Esfandiari, qui vit à Lyon et a été arrêtée cette année pour des publications anti-israéliennes sur les réseaux sociaux.

