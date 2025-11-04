 Aller au contenu principal
Iran-Les Français Cécile Kohler et Jacques Paris ont été libérés-Macron
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 19:31

Les deux Français détenus depuis trois ans en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris, ont été libérés par Téhéran, a annoncé mardi le président de la République Emmanuel Macron sur X.

La libération de Cécile Kohler et de son compagnon Jacques Paris, arrêtés en mai 2022, intervient après celle accordée en octobre par la France à l'étudiante iranienne Mahdieh Esfandiari, détenue plus tôt cette année à Lyon pour avoir publié des messages anti-israéliens sur les réseaux sociaux et poursuivie pour "apologie du terrorisme".

(Reportage par John Irish; version française Zhifan Liu et Camille Raynaud, édité par Benjamin Mallet)

Proche orient
Emmanuel Macron
  • 20:01

    Allez tope-là, tu me libères mes deux espions, tu me rajoutes deux boîtes de Beluga et je te rends ta copine entière!

