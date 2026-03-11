 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Iran-Le nouveau guide de la révolution Mojtaba Khamenei a été légèrement blessé, estime Israël
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 09:52

Les services israéliens de renseignement estiment que le nouveau nouveau guide de la révolution Mojtaba Khamenei, fils du défunt ayatollah Ali Khamenei, a été légèrement blessé lors des attaques menées par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, a indiqué mercredi un responsable israélien à Reuters.

C'est la raison pour laquelle il n'a pas été aperçu en public, ajoute ce responsable.

(Bureau de Jerusalem, version française Blandine Hénault)

Proche orient
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank