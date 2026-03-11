Iran-Le nouveau guide de la révolution Mojtaba Khamenei a été légèrement blessé, estime Israël

Les services israéliens de renseignement estiment que le nouveau nouveau guide de la révolution Mojtaba Khamenei, fils du défunt ayatollah Ali Khamenei, a été légèrement blessé lors des attaques menées par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, a indiqué mercredi un responsable israélien à Reuters.

C'est la raison pour laquelle il n'a pas été aperçu en public, ajoute ce responsable.

(Bureau de Jerusalem, version française Blandine Hénault)