 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Iran-L'otage franco-allemand Lennart Monterlos est libre et rentré en France-Barrot
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 17:00

(Actualisé avec contexte, Macron)

L'otage franco-allemand Lennart Monterlos qui était détenu en Iran "est libre", a annoncé mercredi le ministre français des Affaires étrangères démissionnaire, Jean-Noël Barrot, dans un message publié sur X.

Le ministre démissionnaire a précisé que les services français avaient ramené en France le cycliste de 18 ans, arrêté en juin.

L'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim avait rapporté lundi que Lennart Monterlos avait été acquitté des accusations d'espionnage qui pesaient sur lui, mais que le procureur pourrait encore soulever des objections à son acquittement.

"Je n'oublie pas Cécile Kohler et Jacques Paris dont nous exigeons la libération immédiate", a également écrit Jean-Noël Barrot, en référence à deux autres Français détenus en Iran depuis 2022.

Dans un message sur X, le président Emmanuel Macron a remercié "tous ceux qui ont œuvré à cette libération" et appelé à la libération immédiate des deux autres otages.

La France a accusé à plusieurs reprises l'Iran de détenir Cécile Kohler et Jacques Paris de manière arbitraire, de les maintenir dans des conditions proches de la torture à la prison d'Evin à Téhéran et de ne pas leur assurer une protection consulaire adéquate. L'Iran rejette ces accusations.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi a suggéré en septembre que les ressortissants français pourraient être échangés contre Mahdieh Esfandiari, une étudiante iranienne vivant à Lyon arrêtée cette année pour des publications anti-israéliennes sur les réseaux sociaux.

Fin septembre, la France a renoncé à sa requête déposée en mai dernier contre l'Iran devant la Cour internationale de justice (CIJ) au sujet du traitement de Cécile Kohler et Jacques Paris.

(Rédigé par Benjamin Mallet ; édité par Kate Entringer)

Proche orient
Défense
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank