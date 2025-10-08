Iran-L'otage franco-allemand Lennart Monterlos est libre et rentré en France-Barrot

(Actualisé avec contexte, Macron)

L'otage franco-allemand Lennart Monterlos qui était détenu en Iran "est libre", a annoncé mercredi le ministre français des Affaires étrangères démissionnaire, Jean-Noël Barrot, dans un message publié sur X.

Le ministre démissionnaire a précisé que les services français avaient ramené en France le cycliste de 18 ans, arrêté en juin.

L'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim avait rapporté lundi que Lennart Monterlos avait été acquitté des accusations d'espionnage qui pesaient sur lui, mais que le procureur pourrait encore soulever des objections à son acquittement.

"Je n'oublie pas Cécile Kohler et Jacques Paris dont nous exigeons la libération immédiate", a également écrit Jean-Noël Barrot, en référence à deux autres Français détenus en Iran depuis 2022.

Dans un message sur X, le président Emmanuel Macron a remercié "tous ceux qui ont œuvré à cette libération" et appelé à la libération immédiate des deux autres otages.

La France a accusé à plusieurs reprises l'Iran de détenir Cécile Kohler et Jacques Paris de manière arbitraire, de les maintenir dans des conditions proches de la torture à la prison d'Evin à Téhéran et de ne pas leur assurer une protection consulaire adéquate. L'Iran rejette ces accusations.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi a suggéré en septembre que les ressortissants français pourraient être échangés contre Mahdieh Esfandiari, une étudiante iranienne vivant à Lyon arrêtée cette année pour des publications anti-israéliennes sur les réseaux sociaux.

Fin septembre, la France a renoncé à sa requête déposée en mai dernier contre l'Iran devant la Cour internationale de justice (CIJ) au sujet du traitement de Cécile Kohler et Jacques Paris.

