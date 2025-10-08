 Aller au contenu principal
Iran-L'otage franco-allemand Lennart Monterlos a été libéré-Barrot
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 16:45

L'otage franco-allemand Lennart Monterlos qui était détenu en Iran "est libre", a annoncé mercredi le ministre français des Affaires étrangères démissionnaire, Jean-Noël Barrot, dans un message publié sur X.

"En le ramenant en France après sa détention en Iran, les agents de l'Ambassade et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ont fait une nouvelle fois honneur à leur mission : protéger les Français, partout où ils se trouvent", a-t-il ajouté.

"Je n'oublie pas Cécile Kohler et Jacques Paris dont nous exigeons la libération immédiate", a également écrit Jean-Noël Barrot, en référence à deux autres Français détenus en Iran.

(Rédigé par Benjamin Mallet ; édité par Kate Entringer)

Proche orient
Défense
