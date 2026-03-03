Iran-L'Onu demande des éclaircissements sur l'attaque d'une école

par Emma Farge

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a exhorté mardi les forces à l'origine d'une attaque contre une école de filles dans le sud de l'Iran à enquêter et à partager leurs informations, déclaré sa porte-parole, Ravina Shamdasani.

Selon un bilan relayé mardi par l'agence iranienne Irna, et que Reuters n'est pas en mesure de vérifier, cette frappe aurait tué 171 écolières et en aurait blessé des dizaines d'autres.

"Le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, appelle à une enquête rapide, impartiale et approfondie sur les circonstances de l'attaque. Il incombe aux forces qui ont mené l'attaque de conduire cette enquête", a-t-elle déclaré.

Selon Ravina Shamdasani, Volker Türk a aussi appelé toutes les parties à la retenue et à revenir à la table des négociations.

Marco Rubio a déclaré lundi que les forces américaines "ne frapperait jamais une école de manière délibérée", et Israël a dit enquêter.

L'ambassadeur d'Iran auprès de l'ONU à Genève, Ali Bahreini, avait auparavant saisi Volker Türk par une lettre datée du 1er mars, qualifiant l'attaque d'"inacceptable" et de "criminelle".

Le bureau de Volker Türk n'a pas réuni assez d'éléments pour déterminer si la frappe constitue un crime de guerre, a précisé Ravina Shamdasani, qui a souligné la nécessité d'établir les faits, d'identifier les responsabilités et de respecter le droit international humanitaire.

