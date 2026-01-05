IPO: la Bourse de Hong Kong reprend sa place de premier marché mondial

Hong Kong a reconquis sa place de premier marché mondial pour les introductions en Bourse (IPO) après avoir levé plus de 285 milliards de dollars hongkongais (31,32 milliards d'euros) en 2025, soit une hausse de 225% sur un an, a annoncé lundi le géant de l’audit PwC.

( AFP / ISAAC LAWRENCE )

Le hub financier a enregistré 119 introductions en Bourse l’année dernière, et les méga-cotations comme celles du géant chinois des batteries CATL et du minier Zijin Gold l’ont placé devant le New York Stock Exchange, la Nasdaq et la National Stock Exchange of India.

"Malgré les incertitudes du paysage géopolitique mondial, la demande de financement international de la part des entreprises chinoises et l’intérêt des investisseurs pour les sociétés chinoises de qualité restent forts", souligne Eddie Wong, responsable des marchés de capitaux de Hong Kong chez PricewaterhouseCoopers (PwC).

PwC estime qu'environ 150 entreprises devraient être cotées à Hong Kong cette année, pouvant lever jusqu'à 350 milliards de dollars hongkongais.

Plus de 10 entreprises devraient lever plus de 5 milliards de HK$, tandis que d’autres sociétés déjà cotées en Chine continentale continueront de privilégier Hong Kong comme lieu de levée de fonds pour leurs expansions à l’étranger, poursuit PwC.

Hong Kong n'a pas pu revendiquer la première place depuis 2019, selon le LSEG, un autre fournisseur de données sur les marchés financiers.

Hong Kong a connu une baisse régulière des IPO après 2020, quand Pékin a renforcé sa main mise sur l'ancienne colonie britannique, ce qui a conduit certaines méga-entreprises chinoises à suspendre leurs projets de cotation, et accru l’incertitude pour les entreprises souhaitant s’inscrire en Bourse.

La Bourse de Hong Kong traite en ce moment plus de 300 demandes d’admission, selon les données officielles.

Mais selon la base de données de PwC, 50 entreprises supplémentaires — principalement dans la biotechnologie et l’intelligence artificielle — ont déposé des dossiers confidentiels pour une cotation à Hong Kong.

Deux autres géants de l'audit, KPMG et Deloitte, ont également désigné 2025 comme l’une des années d’introductions en Bourse les plus dynamiques pour le marché des capitaux de Hong Kong.

Les IPO de la place financière ont bénéficié des politiques du gouvernement chinois et de procédures d’approbation simplifiées pour l’inscription des grandes entreprises cotées sur le marché chinois, a indiqué Deloitte dans son bilan annuel.

Si Pékin continue de subventionner les entreprises chinoises afin de stimuler la demande intérieure, cela pourrait entraîner davantage d’inscriptions à Hong Kong, analyse M. Wong de PwC.

Mais d'autres marchés boursiers mondiaux simplifient leurs règles de cotation est une tendance globale, ce qui risque de placer Hong Kong dans un environnement plus concurrentiel, a-t-il ajouté.