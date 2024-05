Investissements étranges : la France reste le pays le plus séduisant d’Europe, mais…

Cocorico ! Pour la cinquième année consécutive, la France s'affirme comme la destination favorite des investisseurs étrangers en Europe. Selon l'étude du cabinet d'audit et de conseil EY, 1 194 projets d'implantations ou d'extensions de sites sur le sol de notre pays ont été décidés en 2023.

44 % de ces décisions sont industrielles : 530 usines doivent ainsi être prochainement construites ou agrandies, d'après l'étude. Plusieurs le seront à Dunkerque, où 20 000 nouveaux emplois sont attendus dans les dix ans à venir grâce notamment aux sites de production de batteries électriques.

Comment Dunkerque est devenu le fer de lance de la réindustrialisation françaiseLa nouvelle a été accueillie avec soulagement par le gouvernement, Franck Riester et Bruno Le Maire en tête. Le premier, ministre délégué chargé, entre autres, du Commerce extérieur et de l'Attractivité, a fait part sur X de sa « grande satisfaction de voir la France rester le pays le plus attractif d'Europe pour la 5e année consécutive ».

Le second, ministre de l'Économie et des Finances depuis 2017, a vanté les mérites de sa politique. « Oui, l'économie française est solide. Oui, elle est attractive. Non, ce n'est pas un hasard. La stabilité de notre politique de l'offre est unanimement saluée par les investisseurs : nous n'en dévierons pas. »

Les deux ministres incluent tous deux dans leurs messages #ChooseFrance, en référence au