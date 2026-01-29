Investissements étrangers : la France confirme son attractivité en 2025

En 2025, les investissements étrangers ont soutenu près de 48.000 emplois en France. ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

L'an dernier, près de 1.021 entreprises ont engagé un projet d'investissement dans l'Hexagone, selon Business France.

Ces résultats sont en hausse de 11% par rapport à 2024, année au cours de laquelle 1.688 décisions d'investissements internationaux avaient été recensées. Business France nuance toutefois cette progression, en précisant qu'elle s'explique en partie par une comptabilisation plus exhaustive, à l'échelle communale, des ouvertures de points de vente.

" La France confirme son positionnement comme destination de premier plan pour les investisseurs étrangers ", souligne dans un communiqué Business France, opérateur public qui assiste les entreprises françaises à l'exportation.

L'organisme rappelle d'ailleurs que le 8e sommet Choose France, évènement destiné à attirer les investissements étrangers en France, avait battu en mai dernier un nouveau record avec 20 milliards d'euros de projets annoncés sous les ors du château de Versailles.

Pour évoquer ces résultats qui contrastent avec l'instabilité politique depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, le président de Business France Pascal Cagni a évoqué ce jeudi sur RMC un "paradoxe français".

"Les investisseurs étrangers découvrent (...) les atouts particuliers de la France", a-t-il ajouté, citant un réseau Internet, "ferroviaire et autoroutier de qualité", des "talents (...) reconnus" et une position géographique opportune pour couvrir le marché européen.

L'UE reste la première source d'investissements

En 2025, les points de vente sont devenus la première activité ciblée par les investissements étrangers, avec 522 décisions d'investissement recensées, devant les activités de production (472 projets) et les centres de décision (299 projets) . Hors points de vente, le nombre de projets affiche une hausse de 2% par rapport à 2024.

Au total, 1.021 entreprises étrangères ont porté au moins un projet d'investissement en France en 2025, dont un tiers de primo-investisseurs , selon Business France.

Les créations de sites constituent la majorité des opérations, avec 1.161 projets, soit 62% des décisions enregistrées . Les extensions représentent 30% des projets, tandis que les reprises, plus marginales en nombre (3%), ont permis la sauvegarde de 5.249 emplois.

"Dans un contexte de concurrence internationale accrue et de fortes tensions géopolitiques, la France démontre une nouvelle fois sa capacité à rester dans la course", s'est félicité Nicolas Forissier, ministre délégué au Commerce extérieur et à l'Attractivité, cité dans le communiqué.

L'Union européenne demeure la principale source d'investissements, représentant 72% des projets et 56% des emplois . En matière d'emplois, les Etats-Unis restent le premier pays contributeur, avec près d'un quart des emplois recensés . L'Allemagne se classe en deuxième position, suivie par l'Italie, qui complète le podium.