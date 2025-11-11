 Aller au contenu principal
Intrusion de manifestants sur le site de la COP30, heurts avec des agents de sécurité
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 23:55

Des manifestants munis de bâtons sont entrés de force mardi dans le palais des congrès de Belem au Brésil où se tient la COP30, donnant lieu à des heurts avec les agents de sécurité présents à l'entrée des lieux, qui ont a par la suite été bloquée avec des tables.

Les contestataires se sont dispersés et ont quitté les lieux peu après ces affrontements, ont constaté des journalistes de Reuters.

Plusieurs centaines de personnes participaient mardi à une manifestation en direction du palais des congrès de Belem, ville considérée comme la "porte d'entrée" de l'Amazonie.

(Reportage Ben Makori et Lisandra Paraguassu; version française Jean Terzian)

COP 30
Environnement
