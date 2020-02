Intersectionnalité, la nouvelle pseudoscience

Il y a presque deux siècles, une « science » voyait le jour dans l'enthousiasme du milieu universitaire : la phrénologie. Celle-ci cherchait à trouver une association statistique entre la forme de la boîte crânienne et les m?urs, en particulier lorsque ces dernières sont douteuses. Un de ses apôtres, Cesare Lombroso, développa même l'idée du criminel-né, reconnaissable par son crâne.Depuis plus d'un siècle, cette « discipline » est qualifiée de pseudoscience, c'est-à-dire qu'elle est présentée sous des apparences scientifiques, mais qu'elle n'en a ni la démarche ni la reconnaissance. En fait, son succès temporaire fut autrefois lié à son utilisation de la systématique, méthode permettant de dénombrer et surtout de classer les choses et les personnes dans un certain ordre, sur la base de principes logiques. Il ne reste, pour sa popularité contemporaine, qu'un album de Lucky Luke, Les Collines noires, où se manifestent plusieurs spécialistes, plus ou moins crétins, de la phrénologie.Si cette pseudoscience fait maintenant sourire par son simplisme, ce n'est pas pour autant que la méthode qui la soutenait a disparu. On pourrait même dire que l'enthousiasme si répandu aujourd'hui dans l'université vis-à-vis de l'« intersectionnalité » n'en est que le nouvel avatar. En effet, on y retrouve la même obsession à classifier, dans des catégories de plus en plus fines, mais se référant à des critères immuables, certains...