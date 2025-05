Internationalisation des entreprises françaises : le ministre Laurent Saint-Martin se déporte des sujets liés à Business France

Laurent Saint-Martin avait été directeur général de Business France entre janvier 2023 et septembre 2024.

Laurent Saint-Martin à Paris, le 18 mars 2025. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le ministre délégué au Commerce extérieur Laurent Saint-Martin s'est déporté de certains sujets liés à Business France, agence qui aide les entreprises françaises à se développer à l'étranger, indique un décret paru mercredi 21 mai au Journal officiel.

"Le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger, ne connaît pas des actes relatifs à l'établissement public Business France qui concernent sa gouvernance, la définition de la dotation de l'État, le contrat d'objectifs et de moyens conclu avec ce dernier et les missions ou prestations de nature concurrentielle pour lesquelles l'établissement se porte candidat au profit de l'État", indique le texte du décret, daté de mardi.

Déporté sur les questions de gouvernance

Laurent Saint-Martin était directeur général de Business France entre janvier 2023 et septembre 2024, date de sa nomination comme ministre du Budget au sein de l'éphémère gouvernement de Michel Barnier. En décembre, il avait ensuite été nommé ministre délégué chargé du Commerce extérieur, auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Ce déport concerne avant tout les questions de gouvernance de Business France, a réagi le cabinet du ministre délégué auprès de l' AFP , et il est lié aux anciennes fonctions de Laurent Saint-Martin à la tête de cette institution.

Le ministre délégué ne pourra pas par exemple participer à la nomination d'un nouveau directeur général ou à l'examen de marchés publics liés à Business France, poursuit le cabinet.

"Au quotidien", le ministre peut tout à fait travailler en collaboration avec l'établissement public, dont les missions sont très proches de ses dossiers au Commerce extérieur, précise son cabinet qui ajoute que ce déport était "anticipé" par le ministère. "Les attributions correspondantes sont exercées par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères" Jean-Noël Barrot, ajoute le décret.