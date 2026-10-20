Intérêt d'une allocation en obligations d’États

Amundi ETF
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La riche province pétrolière de l'Alberta s'est massivement opposée lundi à l'organisation d'un référendum sur l'indépendance promu par les séparatistes, une victoire pour le Premier ministre canadien Mark Carney qui a salué un "choix clair" pour "l'unité" en pleine ... Lire la suite
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a estimé mardi que les couvre-feux, décidés la veille dans plusieurs villes après les scènes de violence du week-end, avaient contribué au "calme" et seraient reconduits "là où la situation le nécessite" pour une deuxième nuit. ... Lire la suite
LFI a annoncé mardi vouloir poursuivre le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez devant la Cour de justice de la République suite à la publication d'un article de Mediapart selon lequel le gouvernement aurait demandé aux services de renseignement de mettre en cause ... Lire la suite
Percutée volontairement par une voiture devant sa permanence électorale, la députée australienne Helen Haines a perdu une jambe, ont annoncé des médias locaux mardi, dans un pays où les menaces visant les parlementaires se multiplient. L'élue indépendante de 65 ... Lire la suite
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