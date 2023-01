Interdiction de louer des passoires thermiques : "Personne n’est fou", rétorque le ministre du Logement à Édouard Philippe

L'ancien Premier ministre a dénoncé la semaine dernière la "folie" de l'interdiction des passoires thermiques, qui va "réduire le nombre de logements mis à disposition des gens". "Ce qui est une folie, c’est de laisser les gens vivre dans des passoires thermiques", lui répond le ministre du Logement Olivier Klein dans L'Obs.

L'ancien Premier ministre Édouard Philippe et le ministre du logement Olivier Klein. (Photomontage) ( / )

Depuis le 1er janvier, les logements consommant plus de 450 kilowattheures par mètre carré par an selon leur diagnostic de performance énergétique (DPE) ne peuvent plus être loué en France métropolitaine, car considérés comme indécents, à l'instar des logements insalubres ou sans cuisine. Une décision dénoncée par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe la semaine dernière dans les colonnes du Point.

Pour le maire du Havre et président d'Horizons, c'est "une folie" que d'interdire la location de ces "supers" passoires thermiques . "Cette interdiction a beau être le fruit des meilleures intentions du monde, elle va réduire le nombre de logements mis à la disposition des gens" , a-t-il estimé.

"Ce qui est une folie, c’est de laisser les gens vivre dans des passoires thermiques", lui répond cette semaine dans L'Obs le ministre du Logement Olivier Klein. Il est "évidemment hors de question de mettre qui que ce soit à la rue", assure-t-il, rappelant que cette règle s'applique au moment du renouvellement du bail. "Personne n'est fou" , rétorque-t-il à l'ancien chef du gouvernement.