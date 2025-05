Inter-Barça : le retour du football plaisir

Deux ans après avoir échoué face à Manchester City à Istanbul, l’Inter a de nouveau la possibilité de regoûter au parfum d’une finale de Ligue des champions en cas de résultat positif face au FC Barcelone ce mardi soir à San Siro (20h45). Au terme d’un nouveau match de titans, à n’en pas douter.

Pratiquement une semaine jour pour jour après la manche aller, personne n’a oublié. Pour certains, c’était une Madjer millimétrée, pour d’autres, Marcus Thuram a seulement marqué du talon. Tout le monde est ensuite tombé d’accord sur le ciseau dingo de Denzel Dumfries, la réponse majuscule du soliste Lamine Yamal, la sortie manquée de Wojciech Szczęsny, le but refusé pour un orteil à Henrikh Mkhitaryan ou encore le bruit de la barre sur le but brutal de l’égalisation signé Raphinha : ce Barça-Inter était un chef d’oeuvre, une ode au football comme on en voit trop peu. Six jours après cette orgie footballistique, voilà donc qu’on nous sert la petite sœur : la suite dans un San Siro sold out prêt à servir d’enfer pour les Barcelonais, de paradis pour Nicolò Barella et le reste du collectif nerazzurro qui aura tout sauf volé, en cas de victoire, sa place pour une deuxième finale de Ligue des champions en deux ans.

L’Inter a les cartes en mains pour finir le travail

Il suffit d’observer le parcours européen de l’armée de Simone Inzaghi pour comprendre à quel point la tâche s’annonce immense pour le Barça. Dans son arène légendaire de 75 000 places, l’Inter n’a jamais perdu en Europe cette saison que ce soit face à Arsenal, au Bayern ou encore Feyenoord, là où à l’inverse le Barça a montré quelques signes de fébrilité à l’extérieur en s’inclinant à Monaco ou en se faisant peur à Dortmund. Surtout, le match aller entre les deux formations a démontré que l’Inter avait totalement compris comment faire mal à cette ligne défensive placée comme une rangée de portiques de sécurité à la hauteur de la ligne médiane. De plus, la formation milanaise a démontré qu’elle n’était pas seulement qu’une équipe qui sait bien défendre comme on l’entend encore trop souvent sur les plateaux télés.…

SF pour SOFOOT.com