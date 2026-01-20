 Aller au contenu principal
Intempéries: l'Hérault et l'Aude maintenus en vigilance orange crues mardi
information fournie par AFP 20/01/2026 à 07:36

Une route inondée à Coursan, le 19 janvier 2026 dans l'Aude ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

L'Hérault et l'Aude sont maintenus mardi matin en vigilance orange crues, rapporte le dernier bulletin de Météo‑France, qui ajoute la levée de ce niveau d'alerte dans les Pyrénées-Orientales et en Corse pour pluies‑inondations.

"Dans l'Aude la propagation des écoulements vers l'aval entraîne une stabilisation des niveaux sur les basses plaines, où des débordements significatifs sont toujours constatés ce mardi matin", indique le dispositif Vigicrues sur son site.

Les intempéries se sont poursuivies lundi dans l'Aude, donnant lieu à des débordements de cours d'eau et inondations localisées, mais leur plus faible intensité a permis la levée de certaines mesures préventives, comme l'évacuation d'habitations à Narbonne.

Néanmoins, les transports scolaires y restent suspendus et les manifestations extérieures interdites mardi.

Le Finistère et le Morbihan passeront par ailleurs en vigilance orange "pluie-inondation" mercredi entre 4H00 et 16H00, "en raison d'une succession de perturbations, entre mardi et mercredi, apportant des cumuls notables sur le nord-ouest du pays", prévient Météo-France.

Une rue inondée après le débordement de l'Aude et de fortes pluies à Coursan, le 19 janvier 2026 dans l'Aude ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Les cumuls de pluies attendus sont de l'ordre de 35 à 45 mm, et compris localement entre 50 à 60 mm en 24 heures, "le tout dans un contexte de sols déjà saturés".

"Une perturbation active en journée de mercredi apporte un temps agité et ajoute en particulier de nouveaux cumuls de pluie à ceux déjà tombés la veille. A noter, qu'en lien avec le vent de sud soutenu au passage des perturbations, des vagues notables sont attendues, pouvant limiter l'écoulement des cours d'eau vers l'océan", précise l'agence météorologique.

