Intelligence artificielle : Anthropic révèle qu'une cellule au Yémen a utilisé son modèle Claude pour tenter de développer des logiciels de guidage autonome de missiles

La cellule s'est servie de Claude pour se substituer à une équipe d'ingénieurs spécialisés dans la création de logiciels de guidage, navigation et contrôle d'armes volantes.

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Anthropic a indiqué jeudi 10 septembre avoir mis supprimé les comptes d'une cellule "d'acteurs malveillants" yéménites utilisant son modèle d'IA Claude pour tenter de développer des armes téléguidées, au moment même où les rebelles houthis mènent une offensive d'ampleur au Yémen .

"Nous avons identifié une cellule d'acteurs malveillants basée dans le nord du Yémen qui menait trois programmes de développement d'armes ", a indiqué Anthropic dans un rapport qui explique comment la start-up a stoppé les opérations illégales en provenance de plusieurs pays.

Ces programmes concernaient "une roquette guidée utilisant un calculateur de vol de type smartphone avec autoguidage", un missile balistique avec un objectif de portée de plus de 2.000 km, et un missile avec un "type de planeur hypersonique" , d'après le rapport.

La cellule s'est servie de Claude pour se substituer à une équipe d'ingénieurs spécialisés dans la création de logiciels de guidage, navigation et contrôle d'armes volantes.

Un tir d'essai raté

"Nous ne disposons pas d'éléments indiquant qu'ils ont réussi à déployer un dispositif opérationnel", a souligné Anthropic tout en précisant que ces acteurs avaient mené un tir d'essai d'une roquette guidée ayant échoué.

La start-up américaine assure avoir interdit les comptes associés dès qu'elle a identifié ces activités illégales et partager ses informations avec les partenaires publics et privés pour "réduire les risques posés par ces individus".

Si Anthropic n'a pas nommé les acteurs en question, il est probable qu'il s'agisse des rebelles houthis pro-iraniens qui contrôlent une grande partie du nord du Yémen, dont la capitale Sanaa.

Ces informations surviennent au moment où les Houthis mènent une offensive dans le pays, progressant vers le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, reliant l'Europe à l'Asie.

Après des années d'accalmie, le Yémen a replongé dans la guerre en juillet, entraîné dans le conflit régional déclenché fin février par l'offensive américano-israélienne contre l'Iran. Les Houthis ont aussi lancé une vaste attaque cette semaine contre l'Arabie saoudite, tirant notamment mercredi plusieurs missiles balistiques et drones vers des villes du sud du pays voisin.