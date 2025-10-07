Instabilité politique: le "décrochage" économique est "enclenché", selon le patron du Medef

Le président du Medef Patrick Martin à la sortie d'une rencontre avec le Premier ministre à Matignon, le 24 septembre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

Le président du Medef Patrick Martin a fait part mardi sur Franceinfo de sa "colère" et de son "inquiétude" au sujet de la situation politique de la France, après la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu qui plonge le pays dans l'incertitude.

L'incertitude est telle, selon le patron du Medef, que "le décrochage" économique de la France "est enclenché" face à des pays comme l'Espagne, dont la croissance est "quatre fois supérieure à celle de la France cette année", ou l'Allemagne, dont "le gouvernement de coalition (...) prend des mesures de soutien massif aux entreprises".

Déplorant des "débats" qu'il juge "très hors sol", le dirigeant à la tête de la première organisation patronale du pays appelle à "une prise de conscience collective" de la classe politique, alors que quatre chefs de gouvernement se sont succédé en moins de deux ans et qu'aucun consensus ne semble pouvoir être obtenu à l'Assemblée nationale.

Le coût de "l'indécision politique" a "été chiffré à 9 milliards de produit intérieur brut de moins cette année" relève Patrick Martin qui "pense que c'est le minimum" que pourrait coûter la situation.

Selon l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), un institut de recherche indépendant OFCE, l'incertitude politique issue de la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024 puis de la censure du gouvernement Barnier en décembre amputera la croissance de 0,3 point de PIB en 2025.