Insécurité, attente : le calvaire du dépistage du Covid-19 à Paris

Plusieurs jours de délai pour un rendez-vous, puis l'attente, souvent des heures. Et l'insécurité, parfois. C'est l'épreuve que traversent de nombreux patients parisiens désireux de se faire dépister une potentielle infection au Covid-19, rapporte France info.

« On a à peu près deux heures d'attente voire jusqu'à trois heures pour un simple dépistage. Je ne comprends pas », déplore, auprès du média public, Michel, qui souhaite effectuer sans rendez-vous un test PCR dans un laboratoire du 12e arrondissement. Pauline, elle, explique avoir « fait six labos avant de [se] retrouver ici ». À l'inverse de Michel, elle a anticipé la démarche. « On m'a proposé des rendez-vous pour dans six jours », indique-t-elle.

Lire aussi Coronavirus : le nombre de nouveaux cas à Paris ne serait pas exact

Des agents de sécurité en renfort

De l'autre côté, les professionnels en charge des tests sont éreintés. Une technicienne de laboratoire se dit « épuisée ». « Il y en a certains qui partent, qui démissionnent, qui essayent d'aller dans des endroits plus calmes où on ne fait pas les PCR Covid, par exemple », poursuit-elle. En cause, un manque de personnel, de matériel et de place. D'après France info, le laboratoire en question est conçu pour accueillir quotidiennement deux à trois moins de patients. Et puis, il y a le problème de la sécurité. Le média public précise que, face aux tensions qui

... Lire la suite sur LePoint.fr