Inondations, incendies : la droite du Sénat veut un ministère de la Protection civile

Cette nouvelle structure "constituerait une force d'impulsion au niveau national et européen", a fait valoir la sénatrice Françoise Dumont, qui a présenté le projet défendu par la droite sénatoriale.

( AFP / BERTRAND GUAY )

La droite sénatoriale a émis mardi 28 mai plusieurs recommandations pour "redonner une impulsion forte" à la Sécurité civile en France, fragilisée face à l'amplification des risques liés au dérèglement climatique.

Dans un rapport rédigé en interne par le groupe Les Républicains, première force politique de la chambre haute, la sénatrice du Var Françoise Dumont a présenté 28 préconisations pour "redonner son ambition et sa place à la sécurité civile dans notre pays".

"Un pilotage renforcé de la sécurité civile est rendu indispensable par la spécificité et la multiplicité des enjeux rencontrés", a ajouté l'élue, évoquant notamment les incendies de plus en plus nombreux et la "flotte vieillissante et lourdement sollicitée de canadairs" dont dispose le pays.

Proposition phare de la droite sénatoriale, la création d'un ministère délégué à la Protection civile, sous l'égide du ministère de l'Intérieur: cela "constituerait une force d'impulsion au niveau national et européen", a appuyé la sénatrice lors d'une conférence de presse.

Focus sur l'aérien

Le groupe LR propose aussi dans son rapport de doter la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) d'un pôle dédié à "l'innovation, la stratégie et la commande publique", pilier d'une "politique industrielle nationale et européenne de la sécurité civile dans le domaine aérien".

Il s'inquiète également des risques, notamment économiques, pouvant peser à l'avenir sur les collectivités territoriales, d'où émanent les principales ressources financières des Services départementaux d'incendie et de secours (Sdis).

Ainsi, ces services de sapeurs-pompiers pourraient être financés par une affectation d'une part de la taxe de séjour, selon les propositions des Républicains.

Le rapport des sénateurs de droite, conduit aux côtés de l'ancien préfet Pierre Monzani, balaye aussi le volet de la sensibilisation aux métiers de la Sécurité civile, en prônant par exemple le développement de l'offre d'options "Jeunes Sapeurs-pompiers" dans les collèges et lycées.

Ces préconisations, d'ordre réglementaire, n'ont pas vocation à être traduits dans un texte de loi, a précisé Mme Dumont, qui espère "donner une impulsion" aux pouvoirs publics.

Elles interviennent alors que le gouvernement a ouvert fin avril un "Beauvau de la Sécurité civile", un cycle de concertations pour repenser le modèle de la protection civile qui s'étendra jusqu'à l'automne.