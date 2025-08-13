Iñigo Martínez explique son départ surprise à Al-Nassr
Tout est une question de timing.
Auteur d’une saison pas dégueu du tout avec le FC Barcelone, Iñigo Martínez en a surpris plus d’un avec son transfert vers Al-Nassr le week-end dernier. Dans un entretien à Onda Vasca, le défenseur central a tenu à revenir sur les conditions et les raisons qui ont mené à son départ. Forcément, c’est en grande partie une question d’argent.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
