Informations transmises à la Russie par la Hongrie : la France dénonce une "trahison" au sein de l'Union européenne

Un ministre hongrois a fourni en "ligne directe" à Moscou "des informations stratégiques sur des questions cruciales" obtenues lors de réunions européennes.

Sergueï Lavrov et Peter Szijjarto à Budapest, en Hongrie, le 24 août 2021. ( AFP / ATTILA KISBENEDEK )

La Hongrie a trahi l'Union européenne, a tranché le ministre des Affaires étrangères français, en réaction à la révélation par les médias de conversations téléphoniques montrant le soutien apporté par le ministre hongrois des Affaires étrangères à son homologue russe, quand il siège à Bruxelles.

"C'est une trahison de l'exigence de solidarité qui s'impose entre les pays de l'Union européenne" , a déclaré Jean-Noël Barrot sur la radio France Inter . "Si nous voulons être forts dans un monde où se dressent les nouveaux empires, alors nous devons être unis et nous devons être solidaires", a-t-il ajouté.

"Il nous arrive d'avoir des désaccords entre nous, y compris des désaccords stratégiques. Mais c'est l'unité qui doit prévaloir, sans quoi nous deviendrons les vassaux, les jouets des empires , ce que nous refusons", a-t-il poursuivi.

Un consortium de médias est-européens, composé de The Insider , VSquare et Delfi , avait affirmé le 31 mars que Peter Szijjarto, un proche du Premier ministre nationaliste prorusse Viktor Orban, avait fourni en "ligne directe" à Moscou, notamment via son homologue Sergueï Lavrov, "des informations stratégiques sur des questions cruciales".

Jean-Noël Barrot a rappelé que les réunions à Bruxelles avaient différents formats. "Il y a certaines réunions où les conseillers sont présents, d'autres où ils ne sont pas présents. Et puis on a beaucoup d'autres occasions d'échanger dans d'autres formats", a-t-il souligné.

"Ingérence"

"Mais évidemment (...) cette révélation (...) jette un voile de doute sur l'intégrité de nos délibérations", a-t-il dit. "Et c'est pourquoi nous appelons Viktor Orban non seulement à tenir sa parole, mais aussi à faire respecter le principe de solidarité", a-t-il poursuivi.

Après la révélation de ces conversations, le ministre hongrois des Affaires étrangères avait dénoncé une "ingérence" étrangère dans la campagne pour les législatives en Hongrie, lors de laquelle Viktor Orban brigue un cinquième mandat consécutif. Evoquant un "très grand scandale", Peter Szijjarto avait fustigé sur Facebook "l'interception de ses appels par des services secrets étrangers, qui les ont rendus publics" , estimant que c'était "dans l'intérêt de l'Ukraine", à l'approche des élections.

Les élections législatives de dimanche en Hongrie s'annoncent très serrées. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban est au pouvoir depuis 16 ans.

Les sondages des instituts indépendants prédisent une victoire pour le parti Tisza du conservateur proeuropéen Peter Magyar. Ce dernier a réussi en moins de deux ans à construire un mouvement d'opposition capable de bousculer l'hégémonie du dirigeant hongrois, qui a érigé son pays de 9,5 millions d'habitants en modèle de démocratie illibérale. Mais les institutions pro-gouvernementales donnent, elles, la coalition Fidesz-KDNP de Viktor Orban, 62 ans, gagnante.